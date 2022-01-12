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«Клипперс» дома одержал победу над «Денвером»

08:55
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«Клипперс» одержал победу над «Денвером» (87:85) в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе.

Лучшую результативность в игре показал форвард гостей Аарон Гордон, набрав 30 очков.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 87:85 (16:18, 12:23, 27:25, 32:19)

12 января. Лос-Анджелес. «Staples Center».

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Карен Саркисян все материалы автора
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