«Клипперс» дома одержал победу над «Денвером»
«Клипперс» одержал победу над «Денвером» (87:85) в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе.
Лучшую результативность в игре показал форвард гостей Аарон Гордон, набрав 30 очков.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 87:85 (16:18, 12:23, 27:25, 32:19)
12 января. Лос-Анджелес. «Staples Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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