ESPN: Майкл Джордан близок к продаже клуба НБА «Шарлотт»

Майкл Джордан завершает сделку по продаже клуба НБА «Шарлотт», сообщает ESPN.

По данным источника, команда будет продана группе во главе с Гейбом Плоткиным и Риком Шналлом. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни. Шналл, миноритарный владелец «Атланта Хокс», и Плоткин, владелец «Хорнетс», станут управляющими «Шарлотт» после того, как НБА завершит процесс проверки и утверждения. Джордан продолжит курировать баскетбольные операции до драфта НБА.

По данным источника, после завершения сделки Джордан сохранит миноритарный пакет акций и свое присутствие в клубе.

Майкл Джордан в июне 2006 года приобрел долю команды «Шарлотт», став вторым акционером команды после ее владельца Роберта Джонсона. В 2010 году баскетболист заплатил 275 миллионов долларов за контрольный пакет акций клуба и стал первым бывшим игроком НБА, являющимся владельцем контрольного пакета акций команды лиги.