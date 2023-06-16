Кроссовки Майкла Джордана с «гриппозной игры» проданы за 1,38 миллионов долларов

Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана с «гриппозной игры» проданы на аукционе Goldin за 1,38 миллионов долларов, сообщает ESPN.

В этой паре обуви спортсмен провел пятый матч финальной серии плей-офф НБА 1997 года против «Юты».

Фото goldin.co

Тогда Джордан вышел на площадку с температурой и тошнотой, но сумел набрать 38 очков, 7 подборов и 5 передач за 44 минуты и помочь «Буллс» выйти вперед в серии.

После матча Джордан подарил кроссовки с автографом болбою «Джаз» Престону Труману, который позже продал их на аукционе Grey Flannel в 2013 году за 104 765 долларов.