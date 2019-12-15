«Майами» в овертайме обыграл «Даллас», «Милуоки» одержал 18-ю победу подряд

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Майами» — 118:122. В конце второй четверти команда из Техаса уступала 24 очка, но отыграла отставание.

В параллельной встрече «Милуоки» обыграл «Кливленд» — 125:108. «Олени» одержали 18-ю победу подряд

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«Милуоки» — «Кливленд» — 125:108 (26:20, 43:31, 33:28, 23:29)

15 декабря.

«Даллас» — «Майами» — 118:122 ОТ (23:37, 27:36, 31:18, 31:21, 6:10)

15 декабря.

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