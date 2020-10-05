«Майами» обыграл «Лейкерс» и сократил отставание в финальной серии НБА

В третьем матче финала НБА «Майами» победил «Лейкерс» (115:104). Команда из Лос-Анджелеса ведет в серии со счетом 2-1.

В составе победителей самым результативным стал Джимми Батлер. В его активе трипл-дабл — 40 очков, 11 подборов и 13 передач. По 17 очков набрали Келли Олиник и Тайлер Хироу.

У «Лейкерс» с 25-ю очками лучшим снайпером стал Леброн Джеймс. По 19 очков заработали Маркифф Моррис и Кайл Кузма.

Четвертый матч состоится 7 октября. Начало в 04.00 по московскому времени.

НБА

Финал

Третий матч

«Майами» — «Лейкерс» — 115:104 (26:23, 32:31, 27:26, 30:24)

Счет в серии: 1-2