Джокович: «Йокич — настоящая гордость Сербии, лучший баскетболист на планете»

Сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил игру баскетболиста «Денвера» Николы Йокича.

«Он определенно лучший баскетболист в мире. Я очень за него болею. Он потрясающий парень и гордость Сербии. Мы так гордимся им и надеемся, что скоро он может выиграть свой первый чемпионский титул», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

«Денвер» ведет в финальной серии после трех игр со счетом 2-1. Четвертый матч в серии против «Майами» состоится на паркете «Хит» 10 июня. Начало встречи — 03.30 по московскому времени.