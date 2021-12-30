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Рубио получил разрыв крестообразной связки

02:32
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Разыгрывающий защитник «Кливленда» Рикки Рубио больше не сыграет в этом сезоне. Как сообщает ESPN, у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.

31-летний испанец получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана».

В этом сезоне Рубио сыграл в 34 матчах, набирая в средем по 13,1 очка, 6,6 передачи и 4,1 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора
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