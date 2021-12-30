Рубио получил разрыв крестообразной связки
Разыгрывающий защитник «Кливленда» Рикки Рубио больше не сыграет в этом сезоне. Как сообщает ESPN, у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.
31-летний испанец получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана».
В этом сезоне Рубио сыграл в 34 матчах, набирая в средем по 13,1 очка, 6,6 передачи и 4,1 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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