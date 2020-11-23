Марк Газоль близок к подписанию контракта с «Лейкерс»

Центровой Марк Газоль продолжит карьеру в «Лейкерс». 35-летний испанец подпишет двухлетнее соглашение на 2,6 миллиона долларов, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

Чтобы получить Газоля, «Лейкерс» отдали центрового Джавейла Макги в «Кливленд» вместе с пиком второго раунда. Взамен они получили Джордана Белла и Альфонзо Маккинни на негарантированных контрактах. «Лейкерс» придется частично гарантировать эти соглашения, чтобы трейд состоялся.

Минувший сезон Газоль провел в «Торонто». На его счету 44 матча в регулярном чемпионате со средней статистикой 7,5 очка, 6,3 подбора, 3,3 передач, 0,9 блока и 0,8 перехвата.

Отметим, что старший брат Марка Пау выступал за калифорнийцев с 2008 по 2014 год. Он взял два чемпионских титула с клубом.