Луни примет участие в четвертом матче финальной серии, Дюрант – нет

Форвард "Голден Стэйт" Кевон Луни примет участие в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА против "Торонто". Ранее сообщалось, что из-за трещины в ключице он выбыл до конца сезона.

Также на паркет выйдет атакующий защитник Клэй Томпсон, пропустивший третий матч, Возвращение форварда Кевина Дюранта можно ожидать в пятом или шестом матче. После трёх встреч лидирует канадская команда – 2-1.

НБА: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков