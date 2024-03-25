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Сегодня, 07:45

Дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Индиану»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Лейкерс» дома обыграли «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 150:145.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Энтони Дэвис, который сделал дабл-дабл: у него 36 очков и 16 подборов.

«Лейкерс» одержали третью победу подряд и занимают девятое место в таблице Западной конференции НБА. «Индиана» идет на шестой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана» — 150:145 (30:36, 42:32, 44:31, 34:46)

Л: Дэвис (36 + 16 подборов), Джеймс (26 + 10 передач), Динуидди (26)

И: Сиакам (36 + 12 подборов), Тернер (20), Макконнелл (17)

25 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис
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