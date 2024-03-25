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«Милуоки» победил «Оклахому», Адетокунбо сделал дабл-дабл

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Милуоки» дома разгромил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:93.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо. Грек сделал дабл-дабл: у него 30 очков и 19 подборов.

В параллельном матче «Миннесота» на своей площадке победила «Голден Стэйт» (114:110).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Оклахома» — 118:93 (25:22, 23:25, 34:17, 36:29)

Мил: Адетокунбо (30 + 19 подборов), Портис (15), Лопес (14)

О: Гидди (19), Уильямс (18), Гилджес-Александер (12)

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 114:110 (18:27, 28:27, 32:27, 36:29)

Мин: Эдвардс (23), Рид (20 + 12 подборов), Гобер (17 + 12 подборов)

Г: Карри (31), Томпсон (16), Уиггинс (15)

БК Милуоки Бакс
Оклахома-Сити Тандер
Яннис Адетокунбо
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