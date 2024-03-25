«Милуоки» победил «Оклахому», Адетокунбо сделал дабл-дабл
«Милуоки» дома разгромил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:93.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо. Грек сделал дабл-дабл: у него 30 очков и 19 подборов.
В параллельном матче «Миннесота» на своей площадке победила «Голден Стэйт» (114:110).
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Оклахома» — 118:93 (25:22, 23:25, 34:17, 36:29)
Мил: Адетокунбо (30 + 19 подборов), Портис (15), Лопес (14)
О: Гидди (19), Уильямс (18), Гилджес-Александер (12)
«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 114:110 (18:27, 28:27, 32:27, 36:29)
Мин: Эдвардс (23), Рид (20 + 12 подборов), Гобер (17 + 12 подборов)
Г: Карри (31), Томпсон (16), Уиггинс (15)
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