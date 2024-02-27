Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 01:26

Российский баскетболист «Реала» Демин попал в топ-10 игроков драфта НБА-2025 по версии ESPN

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Егор Демин (справа).
Фото БК «Реал»

Российский баскетболист «Реала» Егор Демин попал в топ-10 ориентировочного списка драфта НБА-2025 по версии ESPN.

Издание ожидает, что 17-летний Демин, выступающий на позиции разыгрывающего, может быть выбран под 9-м номером драфта, который пройдет следующим летом.

По оценкам ESPN, первым номером драфта-2025 станет форвард Купер Флэгг, вторым станет защитник Эйс Бэйли, а третьим — центровой Каман Малуач.

Егор Демин находится в системе «Реала» с 2021 года, в 2023 году он дебютировал за основную команду.

Выше всех в истории среди россиян на драфте НБА был выбран тяжелый форвард Ярослав Королев — в 2005 году «Клипперс» взяли его под 12-м номером.

БК Реал
1
Читайте также
Лишенный золота Олимпиады-2022 Галлямов обратился к главе МОК Баху
Сборная Франции считается главным фаворитом Евро-2024
В ДНР сообщили об уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО
В Кремле назвали абсурдными заявления о якобы давлении на мать Навального
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей от сиропа
В Москве задержали сотрудников бара, собиравших деньги для Украины
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» победить «Клипперс»
Новости
RSS RSS
Все новости