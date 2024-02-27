Российский баскетболист «Реала» Демин попал в топ-10 игроков драфта НБА-2025 по версии ESPN

Российский баскетболист «Реала» Егор Демин попал в топ-10 ориентировочного списка драфта НБА-2025 по версии ESPN.

Издание ожидает, что 17-летний Демин, выступающий на позиции разыгрывающего, может быть выбран под 9-м номером драфта, который пройдет следующим летом.

По оценкам ESPN, первым номером драфта-2025 станет форвард Купер Флэгг, вторым станет защитник Эйс Бэйли, а третьим — центровой Каман Малуач.

Егор Демин находится в системе «Реала» с 2021 года, в 2023 году он дебютировал за основную команду.

Выше всех в истории среди россиян на драфте НБА был выбран тяжелый форвард Ярослав Королев — в 2005 году «Клипперс» взяли его под 12-м номером.