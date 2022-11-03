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«Лейкерс» в овертайме обыграли «Пеликанс» на три очка

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«Лейкерс» на домашнем стадионе обыграли «Пеликанс» в овертайме со счетом 120-117 в матче регулярного чемпионата НБА

Самым результативным игроком стал защитник «Пеликанс» Зайон Уильямсон, набравший 27 очков.

«Пеликанс» занимают седьмое место в Западной конференции, «Лейкерс» — 14-е.

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Пеликанс» — 120:117 (23:27, 33:17, 27:35, 29:32, 9:6).

Л: Уокер (25 очков), Джеймс (20), Дэвис (20).

П: Уильямсон (27), Макколлум (22), Альварадо (15).

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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