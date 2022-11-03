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Сегодня, 07:50

«Портленд» проиграл «Мемфису». Саймонс набрал 31 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Портленд» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:111. При этом самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Трэйл Блэйзерс» Анферни Саймонс, набравший 31 очко.

«Портленд» идет на 2-м месте в Западной конференции, а «Мемфис» — на 4-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Мемфис» — 106:111 (23:30, 22:22, 27:26, 34:33)

П: Саймонс (31), Грант (23), Нуркич (23 + 13 подборов).

М: Бэйн (29), Морэнт (20 ), Адамс (14 + 11 подборов).

БК Мемфис Гриззлиз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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