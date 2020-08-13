«Лейкерс» уступили «Сакраменто»

«Сакраменто» обыграл «Лейкерс» (136:122) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Бадди Хилд, который набрал 28 очков. 27 очков у Богдана Богдановича. У клуба из Лос-Анджелеса самым результативным стал Дион Уэйтерс — 19 очков. 17 очков набрал Леброн Джеймс.

«Лейкерс» лидируют в Западной конференции. «Сакраменто» на 12-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Сакраменто» — 122:136 (40:30, 16:36, 28:41, 38:29)

13 августа.