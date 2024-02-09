«Милуоки» дома проиграл «Миннесоте»

Читать «СЭ» в

«Милуоки» на своем паркете проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:129. «Бакс» потерпели третье поражение подряд.

В другой встрече «Чикаго» на выезде переиграл «Мемфис» — 118:110. «Гриззлис» потерпели 7 поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Чикаго» — 110:118 (31:27, 25:25, 25:28, 29:38)

М: Джарен Джексон (28), Джексон (27), Пиппен (15), Альдама (15), В. Уильямс (13 + 11 подборов).

Ч: Дерозан (30), Драммонд (21 + 12 подборов), Уайт (21), Вучевич (20 + 10 подборов).

«Милуоки» — «Миннесота» — 105:129 (26:30, 27:33, 22:39, 30:27)

Мил: Грин (27), Краудер (21), Я. Адетокунбо (17), Б. Лопес (12), Портис (12).

Мин: Эдвардс (26), Таунс (19), Конли (18), Рид (17), Гобер (16 + 11 подборов).