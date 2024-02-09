«Финикс» обыграл «Юту». Дюрант набрал 31 очко

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«Финикс» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:115. «Санс» одержали третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Кевин Дюрант, набравший 31 очко.

«Финикс» с результатом 31-21 занимает 5-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 10-й строчке — 26-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Юта» — 129:115 (40:28, 35:38, 34:24, 20:25)

Ф: Дюрант (31), Бил (30), Гордон (19), Нуркич (16).

Ю: Маркканен (22), Коллинз (21 + 14 подборов), Секстон (19).