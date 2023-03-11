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Сегодня, 08:49

32 очка Барнса не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Лейкерс»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лейкерс» обыграли «Торонто» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 122:112.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Скотт Барнс, набравший 32 очка.

«Лейкерс» занимают девятое место в таблице Западной конференции НБА, «Торонто» идет на девятой строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Торонто» — 122:112 (31:35, 39:27, 15:28, 37:22)

Л: Расселл (28), Шредер (23), Ривз (18)

Т: Барнс (32), Ануноби (29), Пелтль (17 + 10 подборов)

11 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Торонто Рэпторз
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