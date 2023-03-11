32 очка Барнса не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Лейкерс»
«Лейкерс» обыграли «Торонто» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 122:112.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Скотт Барнс, набравший 32 очка.
«Лейкерс» занимают девятое место в таблице Западной конференции НБА, «Торонто» идет на девятой строчке Востока.
НБА
Регулярный сезон
«Лейкерс» — «Торонто» — 122:112 (31:35, 39:27, 15:28, 37:22)
Л: Расселл (28), Шредер (23), Ривз (18)
Т: Барнс (32), Ануноби (29), Пелтль (17 + 10 подборов)
11 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».
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