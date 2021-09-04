Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Олдридж возобновил карьеру и подписал контракт с «Бруклином»

10:10
Теги:

Тяжелый форвард Ламаркус Олдридж подтвердил, что возобновил карьеру и подписал контракт с «Бруклином».

«Я завершил карьеру в апреле, на тот момент это казалось самым разумным решением для моего здоровья. Тем не менее, последующие обследования у нескольких отличных специалистов убедили врачей, меня и «Бруклин», что я полностью готов к суровым условиям НБА. Мне понравилось в «Бруклине» за то короткое время, что я был в этой команде, так что теперь я с нетерпением жду, когда присоединюсь к партнерам и постараюсь помочь им в борьбе за чемпионство», — приводит ESPN слова Олдриджа.

По данным инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, 36-летний Олдридж заключил контракт с «Нетс» на один год с зарплатой 2,6 миллиона долларов за сезон.

В апреле 2021 года Олдридж объявлял о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/32141145/lamarcus-aldridge-cleared-heart-concerns-re-signing-brooklyn-nets

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия?
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака
Задержан владелец гаража, где девять дней били и насиловали девушку
В Болгарии отвели Украине шесть часов до поражения в случае войны с Россией
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд