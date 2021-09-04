Олдридж возобновил карьеру и подписал контракт с «Бруклином»
Тяжелый форвард Ламаркус Олдридж подтвердил, что возобновил карьеру и подписал контракт с «Бруклином».
«Я завершил карьеру в апреле, на тот момент это казалось самым разумным решением для моего здоровья. Тем не менее, последующие обследования у нескольких отличных специалистов убедили врачей, меня и «Бруклин», что я полностью готов к суровым условиям НБА. Мне понравилось в «Бруклине» за то короткое время, что я был в этой команде, так что теперь я с нетерпением жду, когда присоединюсь к партнерам и постараюсь помочь им в борьбе за чемпионство», — приводит ESPN слова Олдриджа.
По данным инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, 36-летний Олдридж заключил контракт с «Нетс» на один год с зарплатой 2,6 миллиона долларов за сезон.
В апреле 2021 года Олдридж объявлял о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32141145/lamarcus-aldridge-cleared-heart-concerns-re-signing-brooklyn-nets
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