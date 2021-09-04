Олдридж возобновил карьеру и подписал контракт с «Бруклином»

Тяжелый форвард Ламаркус Олдридж подтвердил, что возобновил карьеру и подписал контракт с «Бруклином».

«Я завершил карьеру в апреле, на тот момент это казалось самым разумным решением для моего здоровья. Тем не менее, последующие обследования у нескольких отличных специалистов убедили врачей, меня и «Бруклин», что я полностью готов к суровым условиям НБА. Мне понравилось в «Бруклине» за то короткое время, что я был в этой команде, так что теперь я с нетерпением жду, когда присоединюсь к партнерам и постараюсь помочь им в борьбе за чемпионство», — приводит ESPN слова Олдриджа.

По данным инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, 36-летний Олдридж заключил контракт с «Нетс» на один год с зарплатой 2,6 миллиона долларов за сезон.

В апреле 2021 года Олдридж объявлял о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.