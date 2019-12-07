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«Лейкерс» переиграл «Портленд» и одержал 20-ю победу в сезоне

09:12
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В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» играл против «Портленда». Команда из Лос-Анджелеса победила со счетом 136:113. Для «Лейкерс» эта победа стала 20-й в сезоне, команда пока потерпела только 3 поражения.

Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали 31 и 39 очков соответственно.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «ЛА Лейкерс» — 113:136 (34:39, 28:38, 31:33, 20:26)

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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