«Лейкерс» нанесли «Орландо» первое поражение в сезоне НБА
«Лейкерс» дома обыграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:103.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Лос-Анджелеса» Д'Анджело Расселл, набравший 28 очков.
«Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Орландо» потерпел первое поражение в сезоне и находится на третьей строчке «Востока».
НБА. Регулярный чемпионат
«ЛА Лейкерс» — «Орландо» — 106:103 (29:24, 25:34, 27:22, 25:23)
31 октября. Лос-Анджелес.
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