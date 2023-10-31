«Лейкерс» нанесли «Орландо» первое поражение в сезоне НБА

«Лейкерс» дома обыграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:103.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Лос-Анджелеса» Д'Анджело Расселл, набравший 28 очков.

«Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Орландо» потерпел первое поражение в сезоне и находится на третьей строчке «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Орландо» — 106:103 (29:24, 25:34, 27:22, 25:23)

31 октября. Лос-Анджелес.