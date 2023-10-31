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Сегодня, 08:25

«Лейкерс» нанесли «Орландо» первое поражение в сезоне НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лейкерс» дома обыграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:103.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Лос-Анджелеса» Д'Анджело Расселл, набравший 28 очков.

«Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Орландо» потерпел первое поражение в сезоне и находится на третьей строчке «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Орландо» — 106:103 (29:24, 25:34, 27:22, 25:23)

31 октября. Лос-Анджелес.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Орландо Мэджик
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