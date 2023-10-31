«Клипперс» и «Филадельфия» договорились об обмене Джеймса Хардена

«Клипперс» и «Филадельфия» договорились об обмене разыгрывающего защитника Джеймса Хардена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По данным источника, «Филадельфия» получит за 34-летнего игрока Маркуса Морриса, Роберта Ковингтона, Ника Батума, Кей Джей Мартина, незащищенный пик 1-го раунда 2028 года, два пика второго раунда, возможность обмена пиками в 2029 году и еще один драфт-пик 1-го раунда (от третьей команды).

В «Клипперс» вместе с Харденой перейдут форварды Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

В августе 2023 года американский баскетболист назвал лжецом президента «Филадельфии» Дэрила Мори и заявил, что никогда не будет частью той организации, которую он представляет.

В начале октября сообщалось, что Харден воспользовался опцией продления соглашения с клубом, но только до конца сезона-2023/24. Позднее НБА оштрафовала игрока на 100 тысяч долларов за «указание, что он не будет выполнять условия, предусмотренные его контрактом, если его не обменяют в другую команду».

Харден занимает первое место в истории лиги по запросу обменов в XXI веке (3 раза).