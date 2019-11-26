«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», Леброн оформил дабл-дабл

«Сан-Антонио» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Лейкерс» — 104:114. Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 14 результативных передач.

Калифорнийцы одержали 15-ю победу в 17 матчах.

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«Сан-Антонио» — «ЛА Лейкерс» — 104:114 (22:25, 34:29, 26:32, 22:28)

26 ноября.

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