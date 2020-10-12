«Лейкерс» обыграли «Майами» и стали чемпионами НБА

«Лейкерс» победили «Майами» (106:93) в шестом матче финальной серии НБА. Команда выиграла серию со счетом 4-2.

Напомним, что сезон в НБА прерывался из-за пандемии коронавируса. Матчи плей-офф были сыграны в Орландо без зрителей.

В составе победителей самым результативным стал Леброн Джеймс. В его активе трипл-дабл — 28 очков, 14 подборов и 10 передач. 19 очков и 15 подборов у Энтони Дэвиса. Также 19 очков набрал Рэджон Рондо. 17 пунктов заработал Кентавиус Колдуэлл-Поуп. У «Майами» лучшим снайпером стал Бэм Адебайо — 25 очков и 10 подборов.

«Лейкерс» завоевали чемпионский титул в 17-й раз. Они делят первое место с «Бостоном», который также 17 раз становился победителем. Третьем место делят «Чикаго» и «Голден Стэйт» — по шесть титулов.

НБА

Финал

Шестой матч

«Майами» — «Лейкерс» — 93:106 (20:28, 16:36, 22:23, 35:19)

Счет в серии: 2-4