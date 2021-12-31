«Лейкерс» обменяют 35-летнего Рондо в «Кливленд»

«Кливленд» и «Лейкерс» близки к оформлению обмена, по условиям которого разыгрывающий Рейджон Рондо станет игроком «Кавальерс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Рондо сможет играть за «Кливленд», когда выйдет из карантина (он попал под действие антиковидного протокола в воскресенье).

В этом сезоне Рондо провел за «Лейкерс» 18 матчей, в среднем за 16,1 минуту набирая 3,1 очка и 3,7 передачи.

Игрок проводит в лиге 16-й сезон, за это время он четыре раза принимал участие в Матчах всех звезд и дважды становился чемпионом НБА.

35-летний Рондо вернулся в «Лейкерс» прошедшим летом, подписав однолетнее соглашение на сумму 2,6 миллиона долларов. До этого он договорился с «Мемфисом» о выкупе последнего года по предыдущему контракту.