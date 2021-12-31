«Лейкерс» обменяют 35-летнего Рондо в «Кливленд»
«Кливленд» и «Лейкерс» близки к оформлению обмена, по условиям которого разыгрывающий Рейджон Рондо станет игроком «Кавальерс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Рондо сможет играть за «Кливленд», когда выйдет из карантина (он попал под действие антиковидного протокола в воскресенье).
В этом сезоне Рондо провел за «Лейкерс» 18 матчей, в среднем за 16,1 минуту набирая 3,1 очка и 3,7 передачи.
Игрок проводит в лиге 16-й сезон, за это время он четыре раза принимал участие в Матчах всех звезд и дважды становился чемпионом НБА.
35-летний Рондо вернулся в «Лейкерс» прошедшим летом, подписав однолетнее соглашение на сумму 2,6 миллиона долларов. До этого он договорился с «Мемфисом» о выкупе последнего года по предыдущему контракту.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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