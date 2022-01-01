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43 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Портленд», «Майами» победил «Хьюстон», и другие матчи НБА

09:41
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Портленд» со счетом 139:106.

Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 43 очка и сделавший 14 подборов.

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Майами» — 110:120 (30:41, 30:33, 27:26, 23:20)

«Кливленд» — «Атланта» — 118:121 (32:25, 34:26, 22:40, 30:30)

«Торонто» — «ЛА Клипперс» — 116:108 (32:29, 24:33, 26:25, 34:21)

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 118:105 (32:26, 31:35, 27:18, 28:26)

«Оклахома» — «Нью-Йорк» — 95:80 (23:20, 28:29, 23:16, 21:15)

«Юта» — «Миннесота» — 120:108 (29:22, 34:28, 23:37, 34:21)

«Лейкерс» — «Портленд» — 139:106 (43:28, 26:26, 32:23, 38:29)

1 января

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Сергей Разин все материалы автора
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