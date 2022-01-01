43 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Портленд», «Майами» победил «Хьюстон», и другие матчи НБА
«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Портленд» со счетом 139:106.
Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 43 очка и сделавший 14 подборов.
НБА
Регулярный сезон
«Хьюстон» — «Майами» — 110:120 (30:41, 30:33, 27:26, 23:20)
«Кливленд» — «Атланта» — 118:121 (32:25, 34:26, 22:40, 30:30)
«Торонто» — «ЛА Клипперс» — 116:108 (32:29, 24:33, 26:25, 34:21)
«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 118:105 (32:26, 31:35, 27:18, 28:26)
«Оклахома» — «Нью-Йорк» — 95:80 (23:20, 28:29, 23:16, 21:15)
«Юта» — «Миннесота» — 120:108 (29:22, 34:28, 23:37, 34:21)
«Лейкерс» — «Портленд» — 139:106 (43:28, 26:26, 32:23, 38:29)
1 января
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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