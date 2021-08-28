«Лейкерс» не предлагали Дадли стать тренером

«Лейкерс» не пытались удержать в клубе Джареда Дадли, у которого закончился контракт. Как сообщил в Twitter Марк Стейн, клуб из Лос-Анджелеса прекратил переговоры с 36-летним американцем, когда стало понятно, что новый контракт игрока с ним не будет подписан.

Сам же игрок после ухода из «Лейкерс» принял решение завершить карьеру. Теперь он будет работать в «Далласе» тренером и станет одним из трех основных ассистентов нового главного тренера Джейсона Кидда.

Дадли последние два сезона играл за «Лейкерс», с которым стал чемпионом НБА в 2020 году.