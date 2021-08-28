«Лейкерс» не предлагали Дадли стать тренером
«Лейкерс» не пытались удержать в клубе Джареда Дадли, у которого закончился контракт. Как сообщил в Twitter Марк Стейн, клуб из Лос-Анджелеса прекратил переговоры с 36-летним американцем, когда стало понятно, что новый контракт игрока с ним не будет подписан.
Сам же игрок после ухода из «Лейкерс» принял решение завершить карьеру. Теперь он будет работать в «Далласе» тренером и станет одним из трех основных ассистентов нового главного тренера Джейсона Кидда.
Дадли последние два сезона играл за «Лейкерс», с которым стал чемпионом НБА в 2020 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю