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«Филадельфия» отчислит Толливера

02:39
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Форвард Энтони Толливер в ближайшие дни покинет команду. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter, 36-летний американец станет свободным агентом.

В прошломм сезоне Толливер сыграл всего в 11 матчах НБА, набирая в среднем по 1,5 очка и 0,9 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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