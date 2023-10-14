Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:52

«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Голден Стэйт» обыграли «Лейкерс» в предсезонном матче НБА — 129:125.

Форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2023/24 стартует 17 октября.

НБА

Предсезонный матч

«Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 125:129 (37:32, 33:31, 30:37, 25:29)

Л: Принс (17), Ривз (16), Дэвис (13), Вуд (13), Расселл (12), Джеймс (12).

Г: Куминга (26), Карри (18), Муди (15), Подземски (10 + 10 передач), Пэйтон (10).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
0
Читайте также
В Иране опровергли информацию о том, что форварду «Аль-Насра» Роналду грозит 99 ударов плетью
Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes
В ООН заявили об отсутствии у большинства жителей Газы доступа к чистой воде
В МИД заявили о заблуждениях США в способности давить на РФ без вреда себе
США сообщили о прибытии своих истребителей F-15E Strike Eagle на Ближний Восток
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

23 очка Вембаньяма принесли «Сан-Антонио» победу над «Майами»
Новости
RSS RSS
Все новости