«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА
«Голден Стэйт» обыграли «Лейкерс» в предсезонном матче НБА — 129:125.
Форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков.
Регулярный чемпионат НБА сезона-2023/24 стартует 17 октября.
НБА
Предсезонный матч
«Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 125:129 (37:32, 33:31, 30:37, 25:29)
Л: Принс (17), Ривз (16), Дэвис (13), Вуд (13), Расселл (12), Джеймс (12).
Г: Куминга (26), Карри (18), Муди (15), Подземски (10 + 10 передач), Пэйтон (10).
Новости