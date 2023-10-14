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23 очка Вембаньяма принесли «Сан-Антонио» победу над «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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14 октября. Виктор Вембаньяма в матче с &amp;quot;Майами&amp;quot;.
Фото USA Today Sports

«Сан-Антонио» переиграл «Майами» в предсезонном матче НБА — 120:104.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хит» Джамал Кэйн, оформивший дабл-дабл — 24 очка и 10 подборов. Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма набрал 23 очка в составе «Сперс».

Регулярный чемпионат НБА сезона-2023/24 стартует 17 октября.

НБА

Предсезонный матч

«Сан-Антонио» — «Майами» — 120:104 (24:25, 35:31, 27:28, 34:20)

С: Вембаньяма (23), Васселл (21), Барлоу (11).

М: Кэйн (24 + 10 подборов), Д. Робинсон (14), Смит (13), Робинсон (12).

Баскетбол
НБА
БК Майами Хит
Сан-Антонио Спёрс
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