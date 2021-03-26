«Лейкерс» проиграли четвертый матч подряд после травмы Леброна Джеймса

«Лейкерс» проиграли «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:109.

Команда из Лос-Анджелеса потерпела четвертое поражение подряд. Серия «Лейкерс» без побед началась 20 марта в матче против «Атланты» (94:99), в котором получил травму и выбыл на длительный срок лидер команды Леброн Джеймс.

«Лейкерс» занимают четвертое место в таблице Западной конференции, «Филадельфия» является лидером Восточной конференции.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Филадельфия» — 101:109 (24:27, 30:27, 17:35, 30:20)

Л: Кузма (25), Шредер (20 + 11 передач), Харрелл (20)

Ф: Грин (28), Карри (19), Харрис (17)