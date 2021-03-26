«Сакраменто» разгромил «Голден Стэйт», Фокс набрал 44 очка

«Сакраменто» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:119.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» ДеАарон Фокс, на его счету 44 очка.

«Сакраменто» занимает 11-е место в таблице Западной конференции, «Голден Стэйт» идет на 10-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 141:119 (35:37, 37:24, 34:25, 35:33)

С: Фокс (44), Холмс (25 + 11 подборов), Хэлибертон (21)

Г: Уиггинс (26 + 10 подборов), Маннион, Убре (оба — 19), Пул (17)