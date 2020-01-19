«Лейкерс» без Дэвиса обыграли «Хьюстон», Джеймс оформил дабл-дабл

«Хьюстон» (26-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Лейкерс» (34-8) — 115:124. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Рассел Уэстбрук, набравший 35 очков. Форвард калифорнийцев Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 31 балла и 12 передач. Энтони Дэвис не играл из-зав травмы.

Баскетбол

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Регулярный сезон

«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 115:124 (34:27, 31:32, 17:32, 33:33)

Х: Уэстбрук (35), Харден (34)

Л: Джеймс (31+12 передач)

19 января.