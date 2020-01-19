«Лейкерс» без Дэвиса обыграли «Хьюстон», Джеймс оформил дабл-дабл
07:31
«Хьюстон» (26-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Лейкерс» (34-8) — 115:124. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Рассел Уэстбрук, набравший 35 очков. Форвард калифорнийцев Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 31 балла и 12 передач. Энтони Дэвис не играл из-зав травмы.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 115:124 (34:27, 31:32, 17:32, 33:33)
Х: Уэстбрук (35), Харден (34)
Л: Джеймс (31+12 передач)
19 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/