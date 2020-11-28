Леброн судится с владельцем «Майами» из-за названия круизного лайнера

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс судится с владельцем «Майами» Микки Арисоном, сообщает Lakers Daily.

Суть иска заключается в том, что компания Арисона Carnival Corporation была намерена назвать один из круизных лайнеров «Король Джеймс».

Известно, что это неофициальное прозвище игрока. Идея компании Арисона не понравилась Джеймсу, и его окружение решило подать на нее в суд.

Компания Carnival Corporation является крупнейшим в мире круизным оператором.

Напомним, что первые чемпионские титулы в НБА Джеймс завоевал именно в составе «Майами Хит».