Леброн судится с владельцем «Майами» из-за названия круизного лайнера
09:54
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс судится с владельцем «Майами» Микки Арисоном, сообщает Lakers Daily.
Суть иска заключается в том, что компания Арисона Carnival Corporation была намерена назвать один из круизных лайнеров «Король Джеймс».
Известно, что это неофициальное прозвище игрока. Идея компании Арисона не понравилась Джеймсу, и его окружение решило подать на нее в суд.
Компания Carnival Corporation является крупнейшим в мире круизным оператором.
Напомним, что первые чемпионские титулы в НБА Джеймс завоевал именно в составе «Майами Хит».
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