Леброн оценил свою готовность к серии с «Финиксом»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не жалуется на состояние здоровья перед первым матчем серии плей-офф НБА с «Финиксом».
«Со мной все хорошо. Я говорил вам, ребята, со мной все нормально. Я в порядке», — заявил Джеймс ESPN.
Однако инсайдер ESPN Марк Спирс утверждает, что Джеймс не полностью восстановился после травмы голеностопа.
В четверг он сообщил, что «болельщикам «Лейкерс» не стоит расслабляться, так как лидер команды, «по сути, играет на одной ноге».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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