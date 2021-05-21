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Леброн оценил свою готовность к серии с «Финиксом»

15:54
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не жалуется на состояние здоровья перед первым матчем серии плей-офф НБА с «Финиксом».

«Со мной все хорошо. Я говорил вам, ребята, со мной все нормально. Я в порядке», — заявил Джеймс ESPN.

Однако инсайдер ESPN Марк Спирс утверждает, что Джеймс не полностью восстановился после травмы голеностопа.

В четверг он сообщил, что «болельщикам «Лейкерс» не стоит расслабляться, так как лидер команды, «по сути, играет на одной ноге».

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