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Снайдер, Тибодо и Уильямс претендуют на звание лучшего тренера сезона в НБА

06:28
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала трех претендентов на получение звания лучшего тренера по итогам сезона. В финале голосования оказались Куин Снайдер («Юта»), Том Тибодо («Нью-Йорк») и Монти Уильямс («Финикс»).

«Джаз» стали первыми в регулярном чемпионате (52-20), «Никс» спустя 8 лет попали в плей-офф, заняв 4-е место в Восточной конференции (41-31), а «Санс» заняли второе место в Западной конференции (51-21) и впервые с 2010 года сыграют в плей-офф.

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