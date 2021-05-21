Снайдер, Тибодо и Уильямс претендуют на звание лучшего тренера сезона в НБА
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала трех претендентов на получение звания лучшего тренера по итогам сезона. В финале голосования оказались Куин Снайдер («Юта»), Том Тибодо («Нью-Йорк») и Монти Уильямс («Финикс»).
«Джаз» стали первыми в регулярном чемпионате (52-20), «Никс» спустя 8 лет попали в плей-офф, заняв 4-е место в Восточной конференции (41-31), а «Санс» заняли второе место в Западной конференции (51-21) и впервые с 2010 года сыграют в плей-офф.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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