Леброн оценил игру Дончича

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что центровой «Далласа» Лука Дончич по стилю игры похож на него.

«Мне все нравится в его игре. Его игра напоминает мне мою собственную. От нас исходит тройная угроза: подбираем, пасуем, стараемся играть на партнеров, чтобы они чувствовали себя комфортно на площадке. Также мы может накидать сопернику 40 очков, если проявите неуважение», — цитирует Fadeaway World Джеймса.

В этом сезоне 22-летний Дончич сыграл в 44 матчах, набирая в среднем по 27,5 очка, 9,2 подбора и 9,0 передачи. У Леброна 41 сыгранный матч и средние показатели: 29,1, 7,9 и 6,5 соответственно.