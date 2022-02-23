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Сегодня, 00:15

Леброн оценил игру Дончича

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что центровой «Далласа» Лука Дончич по стилю игры похож на него.

«Мне все нравится в его игре. Его игра напоминает мне мою собственную. От нас исходит тройная угроза: подбираем, пасуем, стараемся играть на партнеров, чтобы они чувствовали себя комфортно на площадке. Также мы может накидать сопернику 40 очков, если проявите неуважение», — цитирует Fadeaway World Джеймса.

В этом сезоне 22-летний Дончич сыграл в 44 матчах, набирая в среднем по 27,5 очка, 9,2 подбора и 9,0 передачи. У Леброна 41 сыгранный матч и средние показатели: 29,1, 7,9 и 6,5 соответственно.

БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Лука Дончич
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