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Сегодня, 06:49

Казинс останется в «Денвере» до конца сезона

Евгений Козинов
Корреспондент

«Денвер» хочет подписать контракт до конца сезона с центровым Демаркусом Казинсом, сообщает The Athletic.

Ранее 31-летний американец присоединился к «Наггетс» на условиях 10-дневного соглашения. Сам игрок хотел бы остаться.

В начале сезона Казинс был отчислен из «Милуоки». В составе «Денвера» он сыграл 8 матчей, набирая в среднем по 6,1 очка и 6,3 подбора.

«Денвер» идет на 6-м месте в Западной конференции НБА, одержав 33 победы и потерпев 25 поражений.

БК Денвер Наггетс
Демаркус Казинс
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