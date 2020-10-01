Леброн обошел Джордана по количеству реализованных штрафных бросков в финалах НБА

«Лейкерс» обыграли «Майами» в первом матче финальной серии НБА (116:98). Форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс реализовал 5 из 6 штрафных бросков.

Теперь на его счету 262 очка, набранных таким образом в финальных сериях. Как сообщает пресс-служба НБА, по этому показателю он вышел на 5-е место в истории лиги, опередив Майкла Джордана (258). Лидирует в списке Джерри Уэст — 455 реализованных штрафных броска.