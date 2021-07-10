Леброн и Рэшфорд — самые ненавистные спортсмены мира, Роналду — 8-й
Портал Pickwise составил рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире за последний год.
Возглавил список баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, о котором за последние 12 месяцев в социальных сетях негативно отзывались более 122 тысяч раз. На втором месте расположился футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд — 32 328 оскорбительных высказывания. Замкнул тройку Том Брэди из американского футбола — 28 151 негативный отзыв.
Полностью десятка выглядит следующим образом:
1. Леброн Джеймс (баскетбол) — 122 568 оскорбительных комментария;
2. Маркус Рашфорд (футбол) — 32 328;
3. Том Брэди (американский футбол) — 28 151;
4. Кевин Дюрант (баскетбол) — 24 370;
5. Бубба Уоллэс (NASCAR) — 21 750;
6. Дэмьен Лиллард (баскетбол) — 20 904;
7. Тревор Бауэр (бейсбол) — 14 083;
8. Криштиану Роналду (футбол) — 11 757;
9. Стефен Карри (баскетбол) — 11 203;
10. Месут Езил (футбол) — 11 192.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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