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Леброн и Рэшфорд — самые ненавистные спортсмены мира, Роналду — 8-й

03:45
Леброн Джеймс. Фото Instagram
Леброн Джеймс. Фото Instagram
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Портал Pickwise составил рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире за последний год.

Возглавил список баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, о котором за последние 12 месяцев в социальных сетях негативно отзывались более 122 тысяч раз. На втором месте расположился футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд — 32 328 оскорбительных высказывания. Замкнул тройку Том Брэди из американского футбола — 28 151 негативный отзыв.

Полностью десятка выглядит следующим образом:

1. Леброн Джеймс (баскетбол) — 122 568 оскорбительных комментария;

2. Маркус Рашфорд (футбол) — 32 328;

3. Том Брэди (американский футбол) — 28 151;

4. Кевин Дюрант (баскетбол) — 24 370;

5. Бубба Уоллэс (NASCAR) — 21 750;

6. Дэмьен Лиллард (баскетбол) — 20 904;

7. Тревор Бауэр (бейсбол) — 14 083;

8. Криштиану Роналду (футбол) — 11 757;

9. Стефен Карри (баскетбол) — 11 203;

10. Месут Езил (футбол) — 11 192.

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Евгений Козинов все материалы автора

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