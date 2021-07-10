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«Сан-Антонио» может обменять Мюррэя и Уайта

02:38

Разыгрывающие защитники Деррик Уайт и Деджонте Мюррэй этим летом могут покинуть «Сан-Антонио».

Как сообщает The Athletic, клуб не хочет расставаться с 12-м пиком на драфте 2021 года, поэтому может сделать доступными для обмена Мюррэя и Уайта. Драфт пройдет 29 июля.

В сезоне-2020/21 Деррик сыграл в 36 матчах, набирая в среднем по 15,4 очка, а Мюррей принял участие в 67 встречах, набирая по 15,7 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора

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