«Сан-Антонио» может обменять Мюррэя и Уайта
Разыгрывающие защитники Деррик Уайт и Деджонте Мюррэй этим летом могут покинуть «Сан-Антонио».
Как сообщает The Athletic, клуб не хочет расставаться с 12-м пиком на драфте 2021 года, поэтому может сделать доступными для обмена Мюррэя и Уайта. Драфт пройдет 29 июля.
В сезоне-2020/21 Деррик сыграл в 36 матчах, набирая в среднем по 15,4 очка, а Мюррей принял участие в 67 встречах, набирая по 15,7 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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