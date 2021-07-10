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Джордж Дэвид станет помощником генерального менеджера «Детройта»

15:57
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«Детройт» назначит Джорджа Дэвида на должность помощника генерального менеджера Троя Уивера, сообщает официальный сайт клуба.

Дэвид работает в «Пистонс» на разных постах на протяжении почти 20 лет.

С 2012 по 2014 годы управленец уже занимал должность ассистента генменеджера клуба из Детройта.

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Иван Шитик все материалы автора

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