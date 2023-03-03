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Сегодня, 01:51

Леброн Джеймс пропустит 3 недели из-за травмы сухожилия

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет помочь команде в ближайших матчах регулярного чемпионата НБА, сообщает The Athletic. Он получил травму в матче против «Далласа» (111:108).

У 38-летнего американца выявлено повреждение сухожилия правой стопы. Через три недели игрок пройдет повторное обследование, после которого станут известны точные сроки восстановления.

В этом сезоне Леброн сыграл в 47 матчах, набирая в среднем по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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