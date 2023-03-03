Форвард «Оклахомы» Кенрик Уильямс выбыл до конца сезона

Форвард «Оклахомы» Кенрика Уильямса больше не сможет помочь своей команде в этом сезоне. Он получил травму в матче регулярного чемпионата НБА проитв «Сакраменто» (117:123).

Как сообщает официальный сайт клуба, у 28-летнего американца диагностирован разрыв ладьевидно-полулунной связки левого запястья. Ему предстоит операция.

В этом сезоне Уильямс сыграл в 53 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 8,0 очка, 4,9 подбора и 2,0 передачи.