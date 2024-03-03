«Бруклин» победил «Атланту», «Майами» обыграл «Юту»
«Бруклин» дома обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:102.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Микал Бриджес, набравший 38 очков.
В параллельной встрече «Майами» победил «Юту» — 126:120.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Атланта» — 114:102 (21:28, 39:34, 30:18, 24:22)
Б: Бриджес (38), Джонсон (23), Шредер (14)
А: Бэй (23), Маррей (20 + 11 передач), Хантер (15)
«Майами» — «Юта» — 126:120 (30:34, 28:28, 32:28, 36:30)
М: Батлер (37), Адебайо (23), Мартин (18)
Ю: Джордж (31), Маркканен (25), Коллинз, Секстон (оба — 18)
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