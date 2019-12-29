Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс назван лучшим спортсменом десятилетия по версии AP. В голосовании принимали участие сотрудники издания. За 10 лет баскетболист завоевал три чемпионских титула НБА.

Полностью пятерка лучших спортсменов выглядит следующим образом:

1. Леброн Джеймс (США, баскетбол)

2. Том Брэди (США, американский футбол)

3. Усэйн Болт (Ямайка, легкая атлетика)

4. Лионель Месси (Аргентина, футбол)

5. Майкл Фелпс (США, плавание)

Ранее спортсменкой года по версии AP была названа теннисистка Серена Уильямс.