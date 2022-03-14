Леброн Джеймс дошел до отметки в 10 тысяч результативных передач

Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс добрался до отметки в 10 тысяч результативных передач за карьеру в НБА после матча с «Фениксом» (111:140).

В этой игре баскетболист исполнил 6 передач и довел карьерный показатель до отметки 10 004. Его юбилейной стала передача на Кармело Энтони во второй четверти.

Таким образом, 37-летний игрок стал единственным баскетболистом в истории НБА, который набрал за карьеру как минимум 10 тысяч подборов и 10 тысяч передач.

В общем списке лучших ассистентов НБА Леброн занимает 7-е место.