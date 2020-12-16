Леброн доволен, что Адетокунбо останется в «Милуоки»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что рад за «Милуоки», который сохранит в составе Янниса Адетокунбо. «Бакс» подпишут с игроком самый крупный контракт в истории НБА — 228,2 миллиона долларов за 5 лет.

— Они старались собрать отличную команду ради Янниса и, очевидно, сделали достаточно, чтобы сохранить его, — приводит Lakers Daily слова Джеймса. — Отлично, что Яннис останется в «Бакс». Он привержен этому клубу, а это — самое главное.