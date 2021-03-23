Ламело Болл перенес операцию и имеет шанс вернуться в этом сезоне
22:50
Новичок «Шарлотт» Ламело Болл перенес операцию из-за перелома правого запястья, сообщает The Athletic.
Через четыре недели 19-летний разыгрывающий пройдет повторное обследование. Существует вероятность, что лучший новичок лиги все же вернется в строй в этом сезоне.
Баскетболист получил травму руки в субботнем матче против «Клипперс» (98:125). Во время встречи он неудачно упал на паркет.
Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером. В этом сезоне он в среднем за игру набирает 15,9 очка, делает 5,9 подбора и 6,1 передачи.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю