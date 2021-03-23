Форвард «Нью-Йорка» оштрафован на 15 тысяч долларов за оскорбление судей

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл подвергся штрафу в размере 15 тысяч долларов, сообщает Sportsnet.

Согласно официальному отчету НБА о двух последних минутах, арбитр Скотт Фостер принял правильное решение, определив пробежку у форварда «Нью-Йорка» за 3,2 секунды до конца матча против «Бруклина». Матч закончился победой «Нетс» со счетом 117:112.

Решение арбитра вызвало возмущение у Рэндла, игрокам «Никс» пришлось уводить партнера по команде с площадки. Уходя в раздевалку, Рэндл пнул стоявший на пути стул.